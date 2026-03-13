Bryan Bustamante tiene un bosque en su casa: más de 300 árboles miniatura de diferentes partes del mundo conforman su colección, una pasión que nació durante la pandemia ante la falta de espacio para sembrar árboles frutales.

Entre sus ejemplares destacan el arce palmátum japonés, el ginkgo biloba de China, la olea europea y el ciprés canadiense, cada uno con cuidados personalizados según su origen.

Para este coleccionista de árboles, estas plantas enseñan resiliencia: “Hay que echar raíces y seguir adelante”, afirma.