La Selección de Costa Rica ya conoce al cuarteto arbitral y a los encargados del VAR para su debut en la última ronda eliminatoria rumbo al Mundial. El encuentro ante Nicaragua, programado para este viernes en Managua, será dirigido por el árbitro mexicano Marco Antonio “El Gato” Ortiz.

Experiencia internacional

Ortiz cuenta con Gafete FIFA desde 2018 y suma experiencia en torneos como la Liga MX, la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa de Campeones.

Este será su el tercer partido en el que dirija a Costa Rica y el segundo frente a Nicaragua. La primera vez fue en la Copa Oro 2019, cuando la tricolor se impuso 4-0 al conjunto pinolero.