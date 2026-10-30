Conozca a la más reciente semifinalista de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La más reciente semifinalista de La Voz del Más Allá es María Alejandra Monge, conocida como “Rocío Durcal”, quien comenzó a cantar a los 7 años y formó parte de varios grupos nacionales.

Además, es madre de 4 hijos, uno de ellos superó el cáncer y hoy está sano y agradecido, mientras Andrew trabaja para el Ejército Estadounidense.

También se inspiró en Rocío Durcal por unos discos de acetato, y lo más difícil ha sido poder llegar a las notas altas de ella.