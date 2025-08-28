En Costa Rica tienen a su propia bichota, y aunque no cante ni baile, roba miradas como toda una estrella: se llama Julieta G, mula de competencia y orgullo nacional.

Su dueño, corredor apasionado desde niño, la adorna con accesorios rosados y la pasea con orgullo por todo el país, donde niños y adultos la reconocen y piden fotos con ella.

Más que una mula, Julieta G es parte de la familia, símbolo de tradición, velocidad y cariño heredado, acompañada por el canto ranchero de su dueño y el eco ancestral de una caracola que guarda historias de generaciones.