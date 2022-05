A diferencia de sus padres Vanessa Paradis y Johnny Depp, y su hermana modelo Lily-Rose, Jack rara vez está en el ojo público, aunque asistió a la Semana de la Moda de París en 2015 para apoyar a su hermana. Se cree que el tatuaje de Piratas del Caribe de Johnny está dedicado a él y heredó el talento creativo de sus padres, pero en el arte y la música, no en la actuación.

El desordenado juicio que involucra a la ex pareja de Hollywood Amber Heard y Johnny Depp continúa. Depp, en su juicio por difamación, dijo que está pasando por la larga prueba con su ex esposa Heard por el bien de sus hijos, según Stylecaster. “Como sabía que no había nada de verdad en ello, sentí que era mi responsabilidad defenderme, no solo por mí mismo en ese caso, sino también por mis hijos”, dijo el actor de Hollywood.

“Quería limpiar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que leer sobre su padre, que no era cierto”, agregó. Depp tiene dos hijos de su relación anterior a Heard: Lily-Rose Depp, de 22 años, a quien conocemos mucho gracias a su brillante carrera como modelo, y Jack Depp, de 20, que prefiere mantener su vida en privado.

El 9 de abril de 2002, Depp y su expareja, la actriz, modelo y cantante Vanessa Paradis, dieron la bienvenida a su segundo hijo. Lo llamaron Johnny Christopher “Jack” Depp III. Su primera hija, Lily-Rose, nació en 1999 y se ha hecho famosa como modelo. Ambos niños nacieron en Francia, el país de origen de Paradis, y hablan francés.

Depp y Paradis estuvieron juntos desde 1998 hasta 2002. Cuando se separaron, Jack solo tenía 10 años. Jack comparte un estrecho vínculo con Lily-Rose y de hecho son mejores amigos. Hablando con la actriz Keira Knightley, la modelo compartió a través de la revista Interview cómo ella y su hermano usaban el francés como su “idioma secreto”. “Cuando mi hermano y yo estábamos en la misma escuela, cada vez que queríamos decir algo que iba a quedar solo entre nosotros, podíamos decirlo en francés y nadie lo entendería”, dijo.

Uno de los tatuajes de Johnny Depp parece estar dedicado a Jack. El tatuaje que el actor lleva en la parte inferior del brazo derecho es muy similar al que tenía su personaje Jack Sparrow en Piratas del Caribe: un gorrión volando hacia él sobre el océano con un enorme sol como telón de fondo. El tatuaje de su personaje presenta al pájaro volando lejos de él. Se cree que el tatuaje está dedicado a su hijo, Jack.

A diferencia de sus famosos padres y su hermana mayor, Jack rara vez hace apariciones públicas. El joven prefiere una vida discreta y evita ser el centro de atención. Tampoco tiene cuentas oficiales en las redes sociales. Según The List, uno de los pocos eventos públicos que hizo Jack fue en la Semana de la Moda de París en 2015, para apoyar a su hermana de 16 años que modelaba en el desfile en ese momento.

Siguiendo los pasos creativos de sus padres, Jack parece haber aprovechado una habilidad especial para las artes y la música. Johnny, en una entrevista de 2014 con The Inquirer, llamó a su hijo “un dibujante muy talentoso”. “Él dibuja realmente súper bien. También toca muy bien la música. Tiene un buen presentimiento para eso”, agregó el actor. Johnny también expresó sinceramente su alivio porque su hijo no parece estar interesado en convertirse en actor como él.