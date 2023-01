La muerte de Elena Huelva, una joven ‘influencer’ que visibilizó a través de las redes sociales el cáncer, ha causado conmoción en España.

“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella”, ha sido el mensaje difundido por su familia en las redes para anunciar su fallecimiento.

Un día antes, la joven nacida en Sevilla escribió en sus redes sociales que estaba atravesando por “días muy difíciles” y acompañó el texto con la imagen de su mano entrelazada con las de sus padres y su hermana.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho”.

Elena publicó un día antes de que finalizara 2022 que ese había sido “un año lleno de cosas buenas”, a pesar de que en agosto su vida “se derrumbara poco a poco” y que en diciembre le dijeran “lo peor que le pueden decir a una persona“.

Un raro cáncer desde los 16 años

En 2019, cuando tenía 16 años, le fue diagnosticado sarcoma de Edwin, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos y el tejido blando que los rodea como tendones, ligamentos, cartílago o músculos.

A través de las plataformas digitales compartió, con mensajes cargados de optimismo y afecto por su familia, su cotidianidad como paciente sometida a tratamientos de radioterapia, quimioterapia, transfusiones de plaquetas y de sangre, exámenes de laboratorio y administración de medicamentos.

Además, difundió sus reflexiones sobre la evolución de su enfermedad, sus dolencias y síntomas. En varias oportunidades se refirió a la necesidad de invertir en la investigación para conseguir la cura del sarcoma, que afecta sobre todo a niños y adolescentes.

En 2022 publicó el libro ‘Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente’, cuya frase inicial era uno de sus lemas en las publicaciones de las plataformas sociales.

Este deceso ocurre menos de seis meses de la muerte, también a los 20 años, del ‘tiktoker’ Carlos Sarriá, mejor conocido en redes sociales como ‘Charlie’, que padecía la misma enfermedad que Elena.