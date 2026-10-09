Conforman comisión legislativa tras casos de extraditable y Éxodo

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Conforman una comisión legislativa tras los casos del extraditable y Éxodo, en una investigación que se realizará tras los hechos recientes en la política nacional.

La comisión legislativa fue conformada como una de las primeras consecuencias que han dejado los casos del extraditable y Éxodo en la política nacional del país.

Rodrigo Guevara se encuentra en el Congreso y amplía la información sobre la investigación y la conformación de esta comisión legislativa que investigará los hechos recientes.