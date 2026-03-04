El asesor financiero Mauricio Cerdas explicó que el conflicto en Medio Oriente tendrá un impacto indirecto pero real en la economía doméstica costarricense, debido a que el país importa casi el 100% de los combustibles.

La zona en conflicto es una franja clave para la exportación mundial de petróleo, lo que provocaría un aumento en gasolina, diésel y otros derivados. Este incremento afectará directamente el transporte público y privado, así como los fletes de compras por Internet.

Aún es difícil precisar porcentajes, pero Cerdas recomendó preparar el bolsillo porque el efecto llegará a los precios finales al consumidor.