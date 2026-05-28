Confirman segundo fallecido por salmonella en el país

La Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud confirmó este jueves la muerte de un adulto mayor vecino de Heredia tras contagiarse con la bacteria salmonella.

Las autoridades aclararon que este fallecimiento no tiene relación con el brote detectado días atrás en Ciudad Colón, cantón de Mora, por una presunta venta de pollo frito.

¿Qué se sabe del fallecimiento?

El adulto mayor ingresó al Hospital México con síntomas asociados a la bacteria, entre ellos náuseas, fiebre alta, malestar general y diarreas frecuentes.

Según Salud, la víctima formaba parte de una población altamente vulnerable, quienes pueden sufrir complicaciones graves tras consumir alimentos contaminados o mal manipulados.

Con este caso, ya son dos las personas fallecidas por salmonella en Costa Rica durante este 2026.

Brote en Ciudad Colón suma 64 casos confirmados

Las autoridades también actualizaron la situación del brote registrado en Ciudad Colón y confirmaron que actualmente existen 64 casos positivos relacionados con un local de venta de pollo frito.

El Ministro de Salud indicó que el brote ya está contenido, pues se logró identificar un origen común relacionado con alimentos contaminados, específicamente pollo y ensalada.

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¿Qué medidas se tomó desde el Ministerio de Salud?

Durante la investigación, el Servicio Nacional de Salud Animal realizó inspecciones en un establecimiento, dos vehículos de transporte de alimentos y un matadero de aves.

Las autoridades detectaron irregularidades relacionadas con cadena de frío, trazabilidad, limpieza, desinfección e infraestructura, por lo que procedieron con el cierre de operaciones.

Además, se decomisaron más de 500 kilos de productos cárnicos vinculados con la investigación.