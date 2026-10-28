Confirman segundo fallecido por grave accidente de bus

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La Cruz Roja confirmó un segundo paciente fallecido por el grave accidente de bus que se presentó en sector de Sarapiquí.

Se reportan 36 traslados de pacientes a diferentes centros médicos del país.

Estado de los pacientes tras accidente de bus

6 corresponden a pacientes en condición crítica, 25 en condición urgente y 5 en condición estable. Los traslados se han efectuado hacia centros médicos de Puerto Viejo de Sarapiquí, San Carlos, Guápiles y Heredia.

Ya en la escena se confirman 2 pacientes sin signos vitales.

Información en desarrollo. Las autoridades se mantienen en el sitio atendiendo el accidente.

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