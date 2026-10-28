Confirman segundo fallecido por grave accidente de bus

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La Cruz Roja confirmó un segundo paciente fallecido por el grave accidente de bus que se presentó en sector de Sarapiquí.
Se reportan 36 traslados de pacientes a diferentes centros médicos del país.
6 corresponden a pacientes en condición crítica, 25 en condición urgente y 5 en condición estable. Los traslados se han efectuado hacia centros médicos de Puerto Viejo de Sarapiquí, San Carlos, Guápiles y Heredia.
Ya en la escena se confirman 2 pacientes sin signos vitales.
Información en desarrollo. Las autoridades se mantienen en el sitio atendiendo el accidente.
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