La Fiscalía de Quepos y Parrita informó que un Tribunal de Apelación de Sentencia confirmó la pena de 89 años de prisión contra un hombre acusado por el homicidio y violación de la doctora María Luisa Cedeño.

Tribunal confirmó la condena

De acuerdo con el Ministerio Público, se logró demostrar que el imputado es responsable tanto del asesinato como del delito de violación en perjuicio de la médica, hechos que ocurrieron en 2020 en un hotel de Quepos.

Otros imputados resultaron absueltos

En el mismo proceso, otras dos personas que estaban acusadas fueron absueltas. La Fiscalía apeló esa resolución y el requerimiento fue acogido, por lo que se espera la programación de un nuevo juicio.