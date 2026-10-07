Confirman la detención de Don Stockwell en allanamientos por supuesto lavado de dinero

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Don Stockwell y otro reconocido productor de conciertos durante la mañana de este 7 de octubre, como parte de unos allanamientos por supuesto lavado de dinero.

Investigación del caso

Un hombre de apellido Vargas, alias “Sobrino” es el principal señalado por este caso. Sujeto ya había sido detenido por las autoridades y actualmente está en la cárcel.

Según informó Carlo Díaz, Fiscal General, el líder de la organzación continuaba operando a pesar de estar en un centro penitenciario.

Don Stockwell detenido

Autoridades detuvieron a Stockwell, reconocido productor de conciertos, como parte de la investigación por este caso, al igual que Hugo Barboza, ambos conocidos por la organización de estos eventos.

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