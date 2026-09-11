Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que se abrió un procedimiento contra el diputado Fernando Obaldía, acusado de hostigamiento sexual.

Será la otra semana que se escojan los miembros de la Comisión Investigadora, para indagar sobre este caso.

Detalles del procedimiento contra diputado

Se tendrá que crear una comisión investigadora, el procedimiento es confidencial y tendrá un plazo de 2 meses más 15 días de prórroga, se tendrá que rendir un informe y además el Plenario votará los mismos.

¿Cuándo se va a dar la creación de la comisión?

La creación de la comisión se estaría dando la próxima semana. La fracción de Pueblo Soberano se ha mantenido en silencio sobre el caso.

Algunos diputados de oposición solicitan que Obaldía renuncie a su inmunidad y enfrente el procedimiento en la Fiscalía.

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