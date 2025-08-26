Una tragedia sacudió la mañana de este lunes la Autopista Bernardo Soto, a la altura del cruce hacia Grecia, cuando una mujer perdió la vida luego de ser arrollada por un tráiler tipo araña, tras una múltiple colisión vial.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Tránsito, todo se originó cuando el conductor de un vehículo liviano frenó de manera repentina, intentando evitar un impacto. Sin embargo, esta maniobra causó que otro automóvil lo chocara por detrás, provocando que perdiera el control.

En medio del caos, una motocicleta en la que viajaban dos personas, el conductor y su acompañante, quedó atrapada en la escena. Fue en ese momento cuando un tráiler, que no logró detenerse a tiempo, impactó la motocicleta, arrollando a la mujer que iba como pasajera. Lamentablemente, la víctima falleció en el lugar.

Identifican a la víctima

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó horas después la identidad de la mujer fallecida, de apellido Jara de 25 años y de nacionalidad nicaragüense. El conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro médico con heridas de consideración.

Cierre total de la ruta y kilométricas presas

El trágico accidente obligó al cierre completo de la Ruta 1 en ambos sentidos, lo que generó presas que se extendieron por varios kilómetros durante varias horas. Equipos de emergencia, tránsito y Cruz Roja trabajaron en la atención de la escena y la remoción de los vehículos involucrados.