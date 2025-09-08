La Selección de Costa Rica confirmó dos bajas importantes para el partido de este martes contra Haití en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

¿Quiénes son?

Francisco Calvo no podrá jugar debido a que acumuló dos tarjetas amarillas en el proceso clasificatorio.

Por su parte, Santiago Van der Putten quedó descartado por un esguince en su rodilla izquierda, lesión que le impide estar al 100% para este compromiso.

La solución

Ante estas ausencias, el cuerpo técnico incorporó a la convocatoria a Guillermo Villalobos y Anthony Hernández, quienes se unirán al grupo para el duelo clave en el camino hacia la Copa del Mundo.

El encuentro entre Costa Rica y Haití se disputará este martes con la misión de sumar puntos fundamentales en la fase eliminatoria, mismo que podrá ver por la pantalla de Canal 6 a las 8:00 p.m.