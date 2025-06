Escrito por: Jade Venegas.

James Gunn, actual codirector de DC Studios, confirmó a Entertainment Weekly que Wonder Woman volverá a la pantalla grande con una nueva película. Gunn reveló que el guion de esta nueva entrega ya está siendo escrito, lo que confirma el regreso oficial de la heroína más icónica del universo DC.

Este anuncio llega tras meses de incertidumbre desde la cancelación de Wonder Woman 3, protagonizada por Gal Gadot. Aunque Gunn no ha confirmado si la actriz israelí retomará el papel, sí dejó claro que la historia será parte del renovado universo cinematográfico de DC.

La noticia ha generado una fuerte reacción positiva entre los fanáticos, que celebran el regreso de Diana Prince en un formato que promete renovar su historia con una perspectiva fresca y más alineada al nuevo enfoque narrativo del DCU (DC Universe).

Por ahora, no hay fecha de estreno ni elenco confirmado, pero lo importante es que Wonder Woman no ha sido olvidada. Una nueva película está en camino y ya está siendo escrita.