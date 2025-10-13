El reconocido cantante colombiano Maluma fue visto el fin de semana en las playas de Tamarindo, en la provincia de Guanacaste, disfrutando del sol, el mar y los paisajes del Pacífico Norte costarricense.

Según la confirmación de Migración y Extranjería el colombiano ingresó a territorio nacional el viernes 10 de octubre.

Costa Rica, destino de celebridades

La visita de Maluma reafirma a Costa Rica como un destino turístico de alto perfil, frecuentado por grandes celebridades. Recientemente, otros artistas internacionales como Juanes también eligieron el país como locación; en su caso, para grabar el video musical de su nueva producción.

Su última visita fue en el Festival Picnic 2025

La última vez que Maluma estuvo en territorio nacional fue el pasado 15 de febrero, cuando se presentó en el Festival Picnic 2025, haciendo vibrar al público con sus mayores éxitos, incluyendo su popular tema “Corazón”.

Hasta el momento, el cantante no ha publicado imágenes en sus redes sociales relacionadas con su visita, aunque varios fanáticos ya han compartido fotos y avistamientos en la zona.