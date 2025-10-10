La FIFA anunció la designación de los oficiales que dirigirán el encuentro del próximo lunes entre Costa Rica y Nicaragua en el Estadio Nacional.

Árbitros principales y asistentes

El salvadoreño Ismael Cornejo, de 37 años, será el árbitro central, acompañado por Juan Francisco Zumba y Geovany García como asistentes, también salvadoreños. El cuarto árbitro será José Torres, de Puerto Rico, mientras que en el VAR estarán Luis Enrique Santander y Lizzet Amairany García, ambos mexicanos.

Experiencia del árbitro central

Cornejo cuenta con trayectoria en partidos de clasificación al Mundial, Copa Oro, CONCACAF Champions Cup y Leagues Cup. Además, dirigió la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Real Estelí FC, con victoria 2-1 para el equipo costarricense.

Detalles del partido

El duelo se disputará el lunes a las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional de Costa Rica.