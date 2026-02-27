Confirmado: este será el camino de los equipos rumbo a la final de la Champions League

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se celebró esta mañana en la sede de la UEFA, en Nyon y confirmó varios duelos de alto voltaje, quizá el más destacado el ya reiterado Real Madrid enfrentará al Manchester City. El club español llega con cuatro clasificaciones en seis eliminatorias recientes entre ambos.

¿Qué otros duelos destacan?

El cuadro dejó choques atractivos. Liverpool jugará ante Galatasaray, rival que ya lo superó esta temporada. Paris Saint-Germain se medirá con Chelsea en una reedición reciente del Mundial de Clubes. Los líderes Bayern Múnich y Arsenal enfrentarán a Atalanta y Leverkusen, respectivamente.

¿Cómo queda el camino a semifinales?

El ganador de PSG/Chelsea jugará contra el de Galatasaray/Liverpool. Real Madrid/Manchester City chocará con Atalanta/Bayern. Newcastle o Barcelona se cruzarán con Atlético o Tottenham, y la sorpresa, Bodo Glimt o Sporting irán ante Leverkusen/Arsenal.

¿Cuándo se juegan las llaves?

Los octavos se disputarán el 10-11 de marzo (ida) y el 17-18 de marzo (vuelta). Los cuartos se jugarán el 7-8 y 14-15 de abril. Las semifinales se programaron para el 28-29 de abril y el 5-6 de mayo. La final se celebrará el 30 de mayo en Budapest. Allí, uno de estos gigantes buscará el título europeo.