Conductores que circulen, obstruyan o estacionen en el derecho de vía del tren enfrentarán multas de 123 mil colones, medida implementada por las autoridades de tránsito para garantizar la seguridad ferroviaria, ya que esta infracción representa un riesgo grave para la integridad de peatones y usuarios del ferrocarril.

Además, los peatones que transiten por estas zonas podrán ser sancionados con 26 mil colones, mientras que no realizar el alto total en cruces ferroviarios, acarreará una multa de 246 mil colones y la acumulación de cuatro puntos en la licencia, lo que refleja el esfuerzo institucional por reducir accidentes y fortalecer la cultura de prevención en áreas de alto riesgo.