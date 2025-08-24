Escrito por: Eduardo Troconis

Un rescate de un perezoso en plena Ruta 32 volvió a poner en evidencia la urgente necesidad de más pasos de fauna en esta transitada carretera. El animal quedó atrapado entre las vallas divisorias y fue salvado por conductores que lo trasladaron hasta un puente cercano para que pudiera cruzar a salvo.

La acción de estas personas evitó una tragedia, sin embargo, a escasos metros del lugar, otros dos animales murieron atropellados recientemente.

Vecinos y organizaciones recuerdan que la zona es hogar de gran cantidad de especies y que, pese a los compromisos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los avances son mínimos. De los 20 pasos aéreos prometidos, solo dos han sido construidos, y según denuncias, no están en condiciones adecuadas ni son utilizados por la fauna.

La situación preocupa aún más considerando que la Sala Constitucional ya había ordenado al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) habilitar estas estructuras para proteger la biodiversidad.