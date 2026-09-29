Conductores que viajan por Ruta 1 deberán tomar un desvío temporal

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Los conductores que viajan por la Ruta Nacional 1, en sentido San José-Puntarenas, deberán tomar un desvío temporal a la altura de San Ramón, según informó el equipo de tránsito.
Quienes viajen en sentido Puntarenas-San Ramón deberán entrar por la radial hacia San Ramón y utilizar la Ruta 135 hasta incorporarse nuevamente a la Ruta 1.
Estos desvíos son necesarios para avanzar con las excavaciones, construcción de pilotes y muro de gaviones, así como rellenos y ampliación del túnel de La Unión.