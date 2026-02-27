Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Aprovechar el paso de una ambulancia o un camión de bomberos para “colarse” en la presa puede salir caro. Además de poner vidas en riesgo, los conductores se exponen a una multa de ₡122 mil, según establece la normativa de tránsito.

La situación volvió a encender las alertas luego de que el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica hiciera un traslado de emergencia desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta el Hospital Nacional de Niños. Durante la transmisión en vivo del recorrido, se evidenció cómo varios motociclistas y vehículos livianos se pegaban a la unidad para avanzar entre el congestionamiento.

Una práctica peligrosa e ilegal

Alex Núñez, del Cuerpo de Bomberos, fue enfático: seguir de cerca a una unidad de emergencia “no es seguro y tampoco es legal”.

Las unidades pueden frenar de forma repentina, hacer virajes inesperados o cambiar de carril en segundos. Un conductor que viaje detrás podría provocar una colisión y, en el peor de los casos, generar más heridos en medio de una atención crítica.

Además, si se produce un accidente, quien iba siguiendo a la unidad podría asumir responsabilidad por los daños causados.

Puede retrasar una atención vital

Más allá de la sanción económica, el mayor riesgo es el tiempo. Cada segundo cuenta cuando se trata de un paciente en condición crítica.

Bomberos y personal de la Cruz Roja enfrentan, además del tránsito pesado y la falta de espaldones en rutas como la General Cañas, a conductores que intentan aprovechar la prioridad de paso. Esto puede obligar a las unidades a reducir velocidad o maniobrar con mayor precaución, retrasando la llegada al sitio de emergencia.

¿Qué dice la ley?

El artículo 145 de la Ley de Tránsito sanciona el adelantamiento indebido valiéndose de la prioridad de paso de un vehículo de emergencia. La multa asciende a ₡122 mil.

Sin embargo, la Policía de Tránsito debe sorprender al conductor en el momento exacto de la infracción para poder multarlo. En lo que va del 2026, solo un conductor fue sancionado bajo esta modalidad, lo que evidencia la dificultad de aplicar la norma.

Colaborar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Evadir una presa nunca justificará poner en riesgo una emergencia real.

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