Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Los conductores se enfrentarían a un nuevo aumento en el precio de los combustibles, a partir de noviembre.

Propuesta para un aumento en el precio de los combustibles

La propuesta hecha por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) contempla un aumento de ¢89 por litro en la gasolina regular, ¢42 en la súper y ¢31 en el diésel.

Así serían los cambios

Si se aprobase este nuevo ajuste, la regular costaría ¢808 por litro, la súper ¢806 y el diésel ¢816. El gas de cocina también tendría un aumento. El cilindro de 25 libras costaría ¢7719.

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