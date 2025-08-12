Conductores que transitaban por Vara Blanca este miércoles captaron el momento en que una fuerte granizada cubrió las vías de la zona alta de Heredia, cerca del Parque Nacional Volcán Poás.

El fenómeno, que duró aproximadamente 15 minutos según testigos, dejó bolas de hielo de gran tamaño que sorprendieron a trabajadores de lecherías aledañas, quienes grabaron cómo el suelo se tornó blanco.

Las bajas temperaturas registradas en el Valle Central durante la mañana propiciaron estas condiciones inusuales.