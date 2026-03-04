¡Soldado caído! Conductor se brinca el semáforo frente a policías de tránsito y luego lo detienen

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Un conductor protagonizó una imprudencia vial al saltarse un semáforo en rojo frente a policías de tránsito, en las inmediaciones de la Municipalidad de Curridabat.
El hecho ocurrió a plena luz del día y generó sorpresa entre quienes transitaban por la zona, ya que la acción se dio justo frente a oficiales encargados de velar por el cumplimiento de la Ley de Tránsito.
Según el video, el vehículo avanzó pese a que el semáforo se encontraba en rojo, en un punto de alto tránsito vehicular y peatonal.
La maniobra ocurrió frente a los oficiales, quienes se encontraban realizando labores de vigilancia en el sector.
De acuerdo con la normativa vigente en Costa Rica, irrespetar una señal luminosa constituye una infracción que puede implicar una sanción de ¢245.000 y acumularon 4 puntos en la licencia.
Las autoridades reiteran constantemente el llamado a respetar la señalización vial para evitar accidentes y sanciones.
Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la educación vial y el respeto a las normas de tránsito.
Las autoridades insisten en que el cumplimiento de las señales no es opcional.