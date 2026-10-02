(FOTO) Conductor termina dentro de una licorera con su carro

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Una imagen difundida en redes sociales muestra cómo un vehículo, en apariencia, perdió el control y terminó impactando una licorera en Guácimo de Limón.
El hecho ocurrió este jueves, en horas de la noche, en una licorera ubicada en las cercanías de la clínica de la localidad.
El vehículo liviano literalmente terminó dentro del establecimiento tras el impacto.
Hasta el momento se desconoce qué habría provocado el incidente y si alguna persona resultó herida.
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