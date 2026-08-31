Motociclista da persecución a conductor que atropelló a tres personas y se dio a la fuga

Un hombre de 28 años murió atropellado y el conductor del vehículo huyó de la escena, pero dos motociclistas le dieron seguimiento durante unos 2,5 kilómetros hasta llegar a su vivienda, donde alertaron a las autoridades y permitieron su detención.

Víctima murió en el sitio

El accidente ocurrió el sábado, cerca de las 2 a. m., en Brasil de Santa Ana, sobre la ruta hacia Ciudad Colón.

La víctima fue identificada como Walter Flores, de 28 años, quien se encontraba junto a dos personas cuando, al cruzar la vía, fueron impactados por un vehículo que circulaba en sentido San José-Ciudad Colón.

Flores murió en el lugar, mientras que los otros dos peatones resultaron heridos y fueron trasladados en condición estable al Hospital San Juan de Dios.

Motociclistas siguieron al conductor que se dio a la fuga

Tras el atropello, el conductor del vehículo liviano, un Honda Civic azul, habría continuado su camino y abandonado la escena.

Dos motociclistas que presenciaron lo ocurrido siguieron al automóvil durante aproximadamente cinco minutos y 2,5 kilómetros. Incluso, en un video difundido en redes sociales, se escucha a uno de ellos pedirle al conductor que se detuviera.

El seguimiento terminó en la vivienda donde el sospechoso estacionó el vehículo. Los motociclistas grabaron los daños que presentaba el carro, entre ellos el parabrisas delantero completamente quebrado, y alertaron a las autoridades.

Sospechoso fue detenido

Al lugar llegaron oficiales de la Policía Municipal de Mora y Fuerza Pública, quienes detuvieron al conductor, un hombre de 56 años, de apellido Sánchez.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

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Familia pide justicia

Los familiares de Walter Flores pidieron que el responsable enfrente las consecuencias legales por la muerte del joven y cuestionaron que abandonara la escena.

Durante la cobertura del caso también se señaló que existe una presunción de que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta situación no ha sido confirmada oficialmente por la Policía de Tránsito.

Un abogado consultado explicó que actualmente la fuga después de un accidente no está tipificada de manera expresa como un delito independiente en el Código Penal, aunque el conductor podría enfrentar una investigación por un eventual homicidio culposo, dependiendo de las circunstancias del caso.