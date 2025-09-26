Un conductor vivió el susto de su vida en San Juan de Santa Bárbara de Heredia, luego de intentar cruzar una calle inundada por las fuertes lluvias de este viernes. El agua superó la mitad del vehículo y lo dejó atrapado.

Se resguardó en la puerta del carro

El hombre salió por una de las puertas y se colocó en el borde para resguardarse, mientras llegaban los cuerpos de rescate. Finalmente fue auxiliado sin que presentara heridas de gravedad.

El Cuerpo de Bomberos reportó que este hecho ocurrió cerca de las 4:30 p.m., en medio de un despliegue de atenciones en distintos puntos del país debido a las intensas lluvias que afectaron Heredia, Alajuela, Cartago y San José.