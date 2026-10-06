Conductor que intentó huir de policías portaba tobillera electrónica

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El conductor que supuestamente intentó huir de los tráficos en Belén portaba una tobillera electrónica, según se confirmó la tarde de este martes.

Manuel Alvarado, encargado de comunicación de Municipalidad de Belén, informa que “el vehículo es detenido, en ese momento, el conductor agrede a uno de los oficiales”.

Asimismo, la Municipalidad de Belén confirmó nuevos elementos en el caso, mientras un video captó el altercado ocurrido durante el intento de huida.

Por consiguiente, el conductor que intentó huir de los policías en Belén portaba una tobillera electrónica, hecho que quedó registrado en un video.