Conductor que atropelló a madre de 38 años se entregó al OIJ

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El conductor que atropelló a una madre de 38 años en Santo Domingo de Heredia se entregó al OIJ este lunes, luego de que el vehículo que conducía impactara la motocicleta en la que viajaba Alicia Marcela Gamboa Cascante, quien se dirigía a su trabajo en Tibás.

El joven, de apellido Monge y 29 años, circulaba en contra vía la mañana del domingo en San Miguel de Santo Domingo cuando ocurrió el accidente, y tras el impacto continuó su camino hasta abandonar el automotor a dos kilómetros del lugar.

El vehículo presenta alteraciones, por lo que las autoridades del OIJ requerían su detención, y ahora el sospechoso deberá enfrentar las investigaciones por el atropello que dejó a la mujer en estado delicado.