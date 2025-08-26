Un accidente fatal sacudió la mañana de este martes la Ruta Interamericana Sur, a la altura de Ciudad Cortés de Osa, cuando un vehículo liviano colisionó violentamente contra un tráiler. El hecho ocurrió minutos antes de las 6:00 a.m.

Según reportes, el conductor del automóvil falleció en el sitio, luego de quedar prensado entre las estructuras metálicas de ambos vehículos. El automóvil se incendió tras el impacto, dejando completamente calcinado el cuerpo de la víctima.

Hasta el momento, no se ha podido identificar a la persona fallecida, debido al estado en que quedó el cuerpo tras el incendio.

Este lamentable hecho se suma a una jornada particularmente trágica en las carreteras del país. En las últimas horas, dos personas más han perdido la vida en accidentes de tránsito, una en la zona de Grecia y otra también en el sur del país.

Con estos casos, el 2025 está a punto de alcanzar las 400 muertes por accidentes de tránsito, una cifra que alarma a las autoridades.