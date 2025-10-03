Un automovilista vivió un momento de terror mientras circulaba por Alajuela, al ser agredido violentamente por un numeroso grupo de motociclistas.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores formaban parte de las denominadas “rodadas”, eventos que consisten en la reunión de decenas de personas en motocicleta que recorren diversas zonas del país.

El incidente se desató en un momento determinado, y tras un reclamo por parte del conductor del automóvil, este se convirtió en el blanco del ataque por parte de los motorizados, quienes actuaron de forma conjunta.