Una cámara de seguridad captó el momento justo en que cuatro un conductor atropelló a cuatro personas en Bahía Ballena, cantón de Osa, durante un accidente ocurrido en las últimas horas.

La Cruz Roja atendió la emergencia y reportó que dos de los afectados resultaron ilesos, mientras que otros dos sufrieron heridas graves; uno de ellos falleció en el sitio.

El conductor del vehículo responsable se dio a la fuga y las autoridades judiciales mantienen la búsqueda.

En lo que va del año, 351 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Costa Rica, mientras que 1,779 han recibido atención crítica, un promedio de ocho casos diarios.