El ocupante de un vehículo que transitaba por Ruta 32 mostró el momento en que un conductor sufrió un accidente. Hecho se dio en a la altura del Kilómetro 30, en la conocida “vuelta de los sustos”.

Hechos

La cámara captó cómo el conductor aplicaba un zigzag en la vía, con el riesgo de colisionar contra otro vehículo. Este, después de unos segundos, terminó en una cuneta.

Atención del accidente

Tras el accidente, personal de Cruz Roja y Bomberos se trasladaron al lugar para atender a la víctima. A su llegada, el conductor se encontraba en buenas condiciones.

¿Estaba ebrio?

La Policía de Tránsito le realizó la alcoholemia y este dio positivo.