Una madrugada de horror vivió una familia en Elmhurst, un barrio del condado de Queens, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, cuando una adolescente de 16 años perdió la vida luego de ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad que, minutos antes, le había hecho comentarios obscenos.

La víctima fue identificada como Jhoanny Gómez Álvarez, quien murió de forma inmediata tras ser embestida contra un poste de luz con una

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con el reporte policial, todo comenzó poco después de las 4:00 a.m. del sábado, afuera del bar Prima Dona, en la intersección de Roosevelt Avenue y Benham Street.

El sujeto, de 38 años, se encontraba en estado de ebriedad y sentado en las escaleras del lugar cuando observó salir a la joven, acompañada de su madre, su novio y otra amiga de la familia. Según testigos, el hombre lanzó comentarios hacia la menor, lo que desató una fuerte discusión.

Minutos después, el sospechoso se dirigió a su vehículo, arrancó y subió a la acera, arrollando a Gómez-Álvarez y también a su madre, de 32 años, quien resultó herida. El impacto terminó contra un automóvil estacionado mientras intentaba huir.

El sospechoso está detenido

El conductor fue arrestado en el lugar y se encuentra bajo custodia de las autoridades. Según medios locales como el New York Post, enfrenta cargos de asesinato, además de otras imputaciones relacionadas con conducción en estado de ebriedad.