(VIDEO) Conductor se baja furioso y de una patada destroza el retrovisor de otro carro

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un altercado entre conductores quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

El hecho ocurrió en San Ramón de Alajuela.

Conductor arremete contra otro vehículo

En las imágenes se observa cómo un hombre, aparentemente molesto, desciende de su vehículo y se acerca al carro que circulaba junto a él.

El conductor golpea el automóvil y, en medio del altercado, le propina una patada al retrovisor. El impacto provoca que la pieza termine destrozada.

Una mujer que viajaba dentro del vehículo afectado grabó la situación y dejó registrado el momento en que el sujeto arremete contra el carro.

VIDEO DEL INCIDENTE

Sujeto habría huido del lugar

De acuerdo con el reporte que circula sobre el caso, el hombre también habría amenazado al otro usuario de la vía antes de retirarse del sitio.

Por ahora, se desconoce qué provocó la reacción del conductor y cuál fue el origen de la discusión entre ambos.

El hecho quedó registrado en video y las imágenes muestran la agresión contra el vehículo.

Las circunstancias del incidente serán determinadas por las autoridades, mientras el video continúa circulando en redes sociales.

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