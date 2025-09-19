La empresa de servicios públicos de Heredia pidió al conductor que se haga responsable de los daños ocasionados tras derribar un poste en San Pablo, luego de que el incidente afectara el suministro eléctrico en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre multas o sanciones adicionales, pero exigen el pago de los perjuicios causados.

Además de los daños materiales, estos accidentes representan un riesgo para la seguridad pública, ya que los postes derribados y los cables expuestos pueden poner en peligro a peatones y otros conductores.