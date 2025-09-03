El conductor, cuyo vehículo fue brutalmente atacado por un grupo de motociclistas en Aserrí, ya interpuso una denuncia formal para dar con los responsables.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo más de 5 motociclistas golpean y lanzan piedras contra un pick-up, quebrando vidrios, retrovisores y causando cuantiosos daños materiales. Incluso algunos de los agresores se subieron al cajón del carro para continuar con la violencia.

El afectado, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, relató que durante el ataque le rompieron su teléfono celular y que, al sentirse en peligro, huyó del lugar y se refugió en un supermercado cercano.

De acuerdo con especialistas, los motociclistas se exponen a sanciones que van desde penas de hasta un año de prisión por el delito de daños, hasta una condena civil que los obligue a pagar por los perjuicios materiales y emocionales ocasionados.

El OIJ ya abrió la investigación con base en el video que servirá como evidencia para identificar a los agresores.