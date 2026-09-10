Conductor de furgón se salvó luego de que cabezal prendiera fuego

El conductor de un furgón logró salvar su vida después de que el cabezal del vehículo pesado fuera envuelto por enormes lenguas de fuego mientras transitaba por la Carretera Costanera Sur.

Cuando los bomberos arribaron al sitio, la cabina del automotor ya estaba totalmente consumida por las llamas, por lo que su labor se concentró en evitar que el fuego afectara al contenedor y la carga.

El hecho ocurrió en la localidad de Alto Capulín, en Tárcoles de Garabito, a unos 200 metros antes de llegar al puente sobre el río Tárcoles, en sentido Jacó Orotina