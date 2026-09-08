Conductor de camión que chocó contra puente contó cómo vivió el momento del impacto

El conductor del furgón que chocó contra un puente modular en Cambronero, relató cómo vivió los segundos previos al accidente que mantiene cerrada la Ruta 1.

¿Qué dijo el conductor?

El chofer guatemalteco explicó que intentó frenar en dos ocasiones, pero el camión no respondió.

“Cuando yo intento frenar el camión no me responde”, contó Larios durante una entrevista con Noticias Repretel.

Según relató, el vehículo comenzó a tomar más velocidad y perdió la capacidad de reaccionar. En ese momento se aferró al volante y perdió el conocimiento.

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Larios despertó varias horas después en el hospital. Al recuperar la conciencia, lo primero que preguntó fue si alguna otra persona había resultado herida.

“Gracias a Dios no iba circulando nadie en ese preciso momento y el único afectado fui yo”, afirmó.

El conductor, de 28 años y padre de cuatro hijos, permaneció prensado dentro de la cabina del furgón. Pese a la magnitud del accidente, sufrió lesiones menores.

“Ni yo me lo creía más cuando me contaban la forma en la que me sacaron del camión”, dijo.

Larios aseguró que este fue su primer accidente después de cinco años de experiencia conduciendo vehículos pesados.

¿Qué transportaba el camión?

El furgón transportaba al menos nueve bobinas de papel de unas dos toneladas cada una. La carga y el vehículo quedaron sobre el puente, que sufrió daños importantes.

Las autoridades mantienen cerrado el paso por Cambronero mientras retiran el furgón y la carga para evaluar la estructura. La reparación podría tardar varias semanas.