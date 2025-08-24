En uno de los trayectos más oscuros de la Ruta 32, perdió la vida un hombre que viajaba a bordo de una bicimoto, a las 5:50 p.m. de este sábado.

A la víctima lo atropelló un vehículo liviano a un kilómetro y medio de la entrada de Matina. Debido a las características de esa parte de la carretera, las autoridades no descartan que el trágico accidente se debiera a la falta de iluminación.

Los socorristas que llegaron al lugar, lo que encontraron fue al conductor de la bicimoto tendido sobre el asfalto. Cuando intentaron atenderlo, se perctaron que no tenía signos vitales.

El levantamiento del cuerpo quedó a cargo de las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).