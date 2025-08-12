Una niña de tan solo 9 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en Coronado, cuando el vehículo en el que viajaba junto a su madre fue impactado de frente por otro automóvil que, según las autoridades, transportaba una gran cantidad de licor presuntamente de contrabando.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el fatal suceso se produjo alrededor de la 1:00 a.m. sobre un puente Bailey, donde solo puede transitar un vehículo a la vez.

Tras la colisión, el conductor responsable del choque abandonó la escena y dejó el automóvil con el cargamento ilícito en su interior. La Policía Fiscal se hizo cargo del decomiso, mientras que el OIJ ahora investiga el caso bajo la figura de homicidio culposo, delito que contempla penas de entre seis meses y ocho años de prisión.

La menor fallecida cursaba el tercer grado de escuela y era conocida por su excelente rendimiento académico y su cercanía con sus compañeros.

“Es una noticia que nadie quiere recibir, menos cuando se trata de una niña tan querida, tan aplicada y con tantos sueños por delante”, lamentó su docente, Roxana Gómez

La madre de la menor, quien también viajaba en el vehículo, fue trasladada de urgencia al Hospital Tomás Casas con heridas de consideración.