Un hombre, de entre 25 y 30 años, falleció la madrugada de este jueves luego de que el vehículo 4×4 que conducía chocara contra un poste en el sector de Caldera, en Esparza de Puntarenas.

Se declaró fallecido tras choque contra poste

El accidente ocurrió específicamente en las cercanías del puente de Doña Ana. La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte y desplazó una unidad de soporte básico hasta el sitio.

Al llegar, los paramédicos encontraron al conductor dentro del vehículo y confirmaron que no presentaba signos vitales. El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Autoridades investigan las causas del accidente

La escena quedó en manos de las autoridades, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

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De momento, se mantienen en investigación las causas que provocaron que el vehículo se saliera de su trayectoria y terminara impactando contra el poste.

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