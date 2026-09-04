Conductor choca contra grúa que atendía una colisión

Una colisión vehicular de gran impacto ocurrió durante la noche del jueves en el sector de Taras, en la provincia de Cartago. Un conductor chocó contra una plataforma de grúa que atendía otro vehículo en la Ruta 2.

El siniestro se registró pasadas las 7 de la noche, en un tramo con poca iluminación que conecta Ocho Mogo con el paso a desnivel hacia Taras.

Autoridades de tránsito y Cruz Roja se apersonaron al sitio para valorar a los involucrados. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales de consideración.

Las razones exactas por las que el conductor no percató la plataforma aún son materia de investigación. La escasez de luz en la vía habría sido un factor determinante para la colisión.