Escrito por: Eduardo Troconis.

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la localidad de Finca 11, en Heredia. El hecho dejó a dos jóvenes gravemente heridos luego de que un vehículo golpeara la bicimoto en la que viajaban.

El violento impacto quedó registrado en video por cámaras de seguridad de la zona, y muestra cómo ambos ocupantes son lanzados tras el choque.

El conductor del vehículo implicado intentó darse a la fuga, y minutos después se incendió en llamas en medio de la vía.

Los heridos se trasladaron en primera instancia a la clínica local y posteriormente al Hospital de Guápiles en condición crítica.

Las autoridades investigan las causas del accidente.