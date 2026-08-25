¿A qué se expone conductor que agredió a mujer y a su hija en plena carretera?

El conductor de 69 años detenido como sospechoso de agredir a una madre y a su hija en plena carretera podría enfrentar una condena de prisión, dependiendo de las lesiones que determine el dictamen médico legal.

Conductor podría enfrentar varios delitos

De acuerdo con un especialista en Derecho Penal, el caso podría investigarse por lesiones contra la mujer y la menor, además del aparente delito de daños contra la motocicleta.

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Si se determinan lesiones graves, la pena podría alcanzar hasta seis años de prisión; mientras que, en caso de lesiones gravísimas, podría llegar hasta 10 años. Por el delito de daños cometidos con violencia, la sanción podría ser de hasta cuatro años.

Podrían imponerle medidas cautelares

El sospechoso fue puesto en libertad sin medidas cautelares, pero durante el proceso podrían imponérsele restricciones como impedimento de salida del país, firmar periódicamente ante las autoridades y no acercarse a las víctimas. Si incumple estas medidas, podría enfrentar disposiciones más severas, incluida la prisión preventiva.

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