Conducción imprudente deja cifra alarmante de muertes

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Costa Rica acumuló 1500 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante los últimos tres años, según datos de la Cruz Roja que detallan 499 muertes en 2023, 487 en 2024 y 550 en 2025, mientras que 2026 ya supera el centenar de decesos.

Las cámaras de seguridad han evidenciado múltiples imprudencias como exceso de velocidad, adelantamientos en doble línea amarilla, invasión de carril, irrespeto a semáforos y viajar en contravía, conductas que el INS señala como factores determinantes junto con la distracción y el consumo de drogas.

Las víctimas presentan traumas de cráneo y tórax, mientras que los motociclistas sufren principalmente fracturas en miembros inferiores y cadera.