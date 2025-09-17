Escrito por: Eduardo Troconis.

Un gerente de un restaurante de comida rápida en Francia fue condenado a un año de prisión por suplantar la identidad del futbolista argelino Riyad Mahrez. Además de esto, el hombre cometió diversos fraudes, entre ellos, conseguir entradas para un concierto de Beyoncé.

¿Cómo lo hizo?

El hombre, que aprovechó su parecido físico con el exjugador del Manchester City, logró engañar a varias personas y obtener beneficios de manera ilícita. Según informó el diario AS, tras una investigación, el caso llegó a los tribunales franceses, que además de la condena de cárcel, le impusieron una multa de 5.000 euros (₡2.982.500,00).

Reacción del jugador

El propio Riyad Mahrez, según informó AS, se vio salpicado indirectamente por la estafa, pues en varias ocasiones tuvo que aclarar a víctimas confundidas que él no estaba involucrado. Su abogado participó en el proceso judicial, denunciando el impacto que esta situación había tenido en la vida personal y profesional del jugador.

Este inusual episodio pone en evidencia el riesgo creciente de la suplantación de identidad, en especial cuando involucra a figuras públicas con gran exposición mediática.