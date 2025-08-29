Un caso que parecía sacado de una película terminó con una sentencia ejemplar en Estados Unidos. Ryan Borgwardt, un hombre de Wisconsin, fingió su muerte en agosto de 2024 tras simular un accidente en kayak en el Lago Green Lake. El objetivo: abandonar a su familia, huir a Europa y casarse con otra mujer.

Las investigaciones revelaron que todo fue planeado con anticipación. Borgwardt adquirió una póliza de seguro de vida por 375 mil dólares, realizó transferencias de dinero al extranjero y gestionó un nuevo pasaporte para comenzar una nueva vida fuera del país.

El engaño desató un operativo de búsqueda de 54 días, en el que participaron equipos de rescate, drones, sonares y perros rastreadores. El caso conmovió a la comunidad local y movilizó importantes recursos públicos y privados.

Finalmente, Borgwardt fue localizado y procesado. Esta semana, la justicia lo condenó a 89 días de prisión, exactamente el mismo tiempo que estuvo desaparecido, y al pago de 30 mil dólares en restitución, para cubrir parte de los gastos ocasionados por el operativo.

Imagen de Infobae

La Fiscalía había solicitado una pena de 45 días, pero el juez decidió duplicarla como señal de que el fraude tuvo un alto costo económico y emocional.

Durante la audiencia, Borgwardt reconoció su error y dijo ante el tribunal:

“Lamento profundamente las acciones que tomé esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y amigos”.

El caso generó repercusión internacional por lo inusual del plan y porque demuestra el alcance legal y social que puede tener fingir una desaparición.

(Con información de Infobae)